Tek renk tek yürek! Ezeli rakipler corona virüsüne savaş açtı

Galatasaraylı Adem Büyük’ün Sağlık Bakanlığı’na yardımı ile başlayan süreçte yüzlerce spor adamı ve sporcu harekete geçti. Trabzon’a gelen Yusuf Yazıcı, kapı kapı gezip, erzak dağıttı. Yerli-yabancı birçok yıldız oyuncu binlerce aileye umut oldu. Fenerbahçeli futbolcular 5 milyon TL’lik gıda yardımı yapacağını açıkladı. G.Saray Başkanı Cengiz de 500 bin TL bağışladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı Türk spor camiası gücünü gösterdi. Son dönemde vaka sayısının arttığı ülkemizde evde kalan vatandaşlara maddi-manevi destek verenlerin sayısı artıyor. İlk olarak Galatasaraylı Adem Büyük'ün Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman yollamasından sonra Fenerbahçeli Altay Bayındır da sosyal medya hesabından ihtiyaç sahiplerine erzak yollamak için kampanya başlatmıştı. İki ezeli rakibin oyuncularının bu desteğinin ardından yardımlar çığ gibi büyüdü.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER

Birçok yerli ve yabancı sporcular, evinde kalmak zorunda olan binlerce aileye umut oldu. İhtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayan Türk sporunun bu önemli isimleri, yaşanan zor günlerde örnek bir davranış sergiledi. Fenerbahçeli futbolcular, dün 5 milyon TL'lik gıda yardımı yapacaklarını duyurdu. Daha önce 500 bin TL yardım yapacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağışta bulundu. Cengiz, Twitter hesabından da, "Haydi Türkiyem!" yazıp, destek çağrısı yaptı.



F1 TAKIMINDAN MÜTHİŞ DESTEK

Formula 1 takımlarından Mercedes, koronavirüsle mücadeleye destek için uzun süredir çalışıyordu. Mercedes takımı yetkilileri,solunum cihazı ürettiklerini açıkladı.



İŞTE YILDIZ İSİMLER BAĞIŞLARI VE DESTEK VERECEKLERİ AİLE SAYISI

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