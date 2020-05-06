Son dakika: TFF'nin kararı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sorumluluk federasyonundur

Bilim Kurulu üyeleriyle ile video konferans yoluyla toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Süper Lig'in başlaması kararına da değinerek, "Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Kritik toplantı yaklaşık 2 saat sürerken, toplantıda normalleşme adımları konuşuldu. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Bakan Koca, Süper Lig'in başlaması kararına da değinerek, "Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Gösterdiğimiz azim sürüyor, sürecek. Türkiye'miz corona virüsü ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır. Bilindiği üzere 16 Ocak'ta Bilim Kurulu'muzu kurmuştuk.

Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de vaka sayısı 4 haftada en yüksek sayıya ulaşarak düşüşe geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. 29 Nisan 2020 corona virüsü ile mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut corona virüsü hasta sayımızı aştı. Salgını kontrol altına aldığımızın kanıtıdır. Türkiye corona virüsü ile mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Bunun altını çizmeye çalıştım.

İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak corona virüsünün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.

Bugüne kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasa bu duruma gelemez, ikinci dönemdeyiz diyemezdik. Şimdi aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiyoruz. Ciddi her mücadelenin bir ödülü vardır. Haklıyız, dışarıdaki hayatı özledik. İşimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Küçük mutluluklar bile hayatımıza renk getirecek. Siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede hayatını riske atanlar da aynı şeyleri hissediyor.

"CORONA VİRÜSÜ TEHDİDİ ORTADAN KALKMIŞ DEĞİLDİR"

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın habercisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Mevcut şartlar salgın kontrol altına alınmıştır. Öngörülerimiz daha somuttur. Ancak corona virüsü tehdidi ortadan kalkmış değildir. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek. Corona virüsü olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti 2.Dünya Savaşı'nın ardından dünyanın yaşadığı en büyük ortak olaydır.

Normal hayata dönüş tüm dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Normale dönüş konuşulsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayın normalini oluşturuyoruz. Yeni normal için sağ duy ve motivasyon göstermeliyiz.

" YENİ DÖNEMİN ADI KONTROLLÜ SOSYAL HAYATTIR"

Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız. Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Bazı kısıtları gevşettiğimiz yeni döneme isim vermeyi önemli buluyorum. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.

Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.

Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Şuna yürekten inanıyorum, toplumumuzun pratik zekası akılcı çözümler üretecektir. Bütün insanlık salgına karşı benzer bir hayat yaşamaktadır. Buna öncülük edebiliriz.

Test sayımızı düşürmeyeceğiz, filyasyonu sürdüreceğiz. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Sağlık ordumuzla eskisinden daha dikkatli olacağız. Sizden de aynısını bekliyoruz. Hedefimiz 0 vaka, başarıda istikrardır. Başarabileceğimizi biliyoruz.

"SORUMLULUK FEDERASYONUNDUR"

"Federasyonun kararı ile ilgili Bilim Kurulu'nda görüşülen bir şey olmadı. Başkanımız ile dün bir görüşmemiz olmuştu. Orada da net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Futbol hassas bir konu. Herkesi ilgilendiren bir konu. Burada kararı vermesi gerekenin federasyonun olduğunun altını çizdim. Bakanlık olarak ve Bilim Kurulu olarak bir katkıda bulunmak istemediğimizi söyledik. Hala aynı noktadayız. Federasyonun bir sağlık kurumunun olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özgür, kendi iradeleri ile kararı federasyon verdi. Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur."

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