01 Mayıs 2020, Cuma

SÜPER LİG

Türk futbolunun zirvesi toplandı

Türk futbolunun zirvesi toplandı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili , TFF Başkanı , Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.

Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili , TFF Başkanı , Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.

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