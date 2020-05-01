01 Mayıs 2020, Cuma
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Türk futbolunun zirvesi toplandı
Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.
Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.
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