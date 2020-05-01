01 Mayıs 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF'den açıklama! Futbola Dönüş Öneri Protokolü...

Futbola Dönüş Protokolü hazırlandı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "" hazırlandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

tarafından yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "" hazırlandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

Sağlık Kurulu; , , Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye raporu ve Gençlik ve koordinasyonuyla devletimizin liglerin başlatılmasına yönelik kararı sonrasında uygulamaya konulacak.

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