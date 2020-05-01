01 Mayıs 2020, Cuma

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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...

Son dakika corona virüsü haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle ara verildi. Liglerin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı. İşte o protokol...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 21:20
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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

İşte TFF tarafından yayınlanan protokol

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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...
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TFF 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı! Corona virüsü...
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