05 Mayıs 2020, Salı

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü

Bakan Koca açıkladı! Liglerin devamı...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Son dakika haberine göre,   hesabı Twitter üzerinde  Başkanı ’le yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

, Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttiğini açıkladı.

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