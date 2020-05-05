05 Mayıs 2020, Salı
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde TFF Başkanı Nihat Özdemir’le yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttiğini açıkladı.
TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum. pic.twitter.com/IujZibANEY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020
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