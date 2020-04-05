05 Nisan 2020, Pazar

SÜPER LİG

"Evde kalın gençler"

Evde kalın gençler
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı ’e kayıtlı 41 futbolcuyu etkiledi. Yasağa en çok takılan kulüp beşer oyuncu ile ve Rizespor oldu. Tüm kulüpler oyuncularına ‘yasağa uyun’ çağrısı yapıyor.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında Başkan 'ın açıkladığı 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı sonrası gözler ekiplerinde oynayan genç futbolculara çevrildi. Ligin 18 takımında A takım kadrolarına kayıtlı olan 41 futbolcu bu yasağa takıldı. Yasaktan en çok etkilenen kulüpler ise ve Ç. Rizespor durumunda. İki takımın kadrosunda 20 yaş altı beşer futbolcu yer alıyor.

CEZAİ İŞLEM GÖRMEYİN

4 büyükler içinde ise 'tan 4, ve 'dan üçer, 'dan 2 oyuncu sokağa çıkamayacak. Öte yandan tüm Süper Lig ekipleri altyapı ve A takım kadrolarında yer alan oyuncularına yasağa kesinlikle uyulması yönünde çağrıda bulunurken, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları uyarısını yaptılar. İdmanlarına evden çıkmadan devam etmelerini bildirdiler.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ! İŞTE YASAKTAN ETKİLENEN FUTBOLCULAR

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