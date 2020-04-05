"Evde kalın gençler"
20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı Süper Lig’e kayıtlı 41 futbolcuyu etkiledi. Yasağa en çok takılan kulüp beşer oyuncu ile Kasımpaşa ve Rizespor oldu. Tüm kulüpler oyuncularına ‘yasağa uyun’ çağrısı yapıyor.
Corona virüsü ile mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı sonrası gözler Süper Lig ekiplerinde oynayan genç futbolculara çevrildi. Ligin 18 takımında A takım kadrolarına kayıtlı olan 41 futbolcu bu yasağa takıldı. Yasaktan en çok etkilenen kulüpler ise Kasımpaşa ve Ç. Rizespor durumunda. İki takımın kadrosunda 20 yaş altı beşer futbolcu yer alıyor.
CEZAİ İŞLEM GÖRMEYİN
4 büyükler içinde ise Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan üçer, Galatasaray'dan 2 oyuncu sokağa çıkamayacak. Öte yandan tüm Süper Lig ekipleri altyapı ve A takım kadrolarında yer alan oyuncularına yasağa kesinlikle uyulması yönünde çağrıda bulunurken, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları uyarısını yaptılar. İdmanlarına evden çıkmadan devam etmelerini bildirdiler.
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