02 Nisan 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Bitigen de karantina uyguladı

Bitigen de karantina uyguladı
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Galatasaray- Beşiktaş derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen maçın hemen ardından kendisini izole ettiğini söyledi.

'in testinin pozitif çıkmasının ardından 'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.

BOŞ DURMUYORUZ
Abdulkadir Bitigen, hakemlerin de evde çalıştığını söyledi. Kendilerine 36 günlük çalışma programı verildiğini kaydeden Bitigen, "Günde 1.5 saatimizi bu çalışmaya ayırıyoruz. Kendimizi zinde tutuyoruz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor "Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor
Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi
Ozan Tufan'a kötü haber! Corona virüsü nedeniyle... Ozan Tufan'a kötü haber! Corona virüsü nedeniyle...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör