02 Nisan 2020, Perşembe
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Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından TFF'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.
Bitigen de karantina uyguladı
Galatasaray- Beşiktaş derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen maçın hemen ardından kendisini izole ettiğini söyledi.
Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından TFF'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.
BOŞ DURMUYORUZ
Abdulkadir Bitigen, hakemlerin de evde çalıştığını söyledi. Kendilerine 36 günlük çalışma programı verildiğini kaydeden Bitigen, "Günde 1.5 saatimizi bu çalışmaya ayırıyoruz. Kendimizi zinde tutuyoruz" dedi.
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