31 Mart 2020, Salı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

(), Başkan tarafından başlatılan 'na 1 milyon 923 bin TL destek verdiklerini açıkladı.

'ndan () corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan dayanışma kampanyasına destek geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı 'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.

TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.

'Biz bize yeteriz' diyor, kronovirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir destek de Göztepe'den!

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