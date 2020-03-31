31 Mart 2020, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir destek de Göztepe'den!
Göztepe Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı.
İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.
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