Bakan Mehmet Kasapoğlu: Play-off tartışılan bir konu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı yönündeki soruları cevapladı. Kasapoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, " En önemli konu bilim kurulunun bu konudaki çalışmaları yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları. Bunlara göre en sağlıklı kararlar alınacaktır.

Durumun gidişi. Dünyadaki uygulamalar UEFA Başkanı'nın geçen gün bazı açıklamaları vardı. Bunları dikkate almak lazım. Gereken neyse onun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Müsabakaların, organizasyonların tekrar sağlıklı şekilde oynatılabileceği günlere geldiğimizde en sağlıklı uygulamalar yapılacaktır" dedi.

Play-Off konusuna da açıklık geitren Spor Bakanı Kasapoğlu, "Açıkcası şu an Play-Off üzerine tartışılan bir konu değil. Şu günlerde en önemli konumuz sağlıklı bir duruma gelmemiz. İnşallah bugünleri aşacağız.

Elbette spor rekabetle güzel, taraftarla, seyirciyle centilmenlik anlayışı ile güzel. Biliyorsunuz ülkemizin çok ciddi bir yükselişi var. Voleybolcularımızın yükselişi, bireyseel sporlardaki yükselişimiz, olimpiyatlara yönelik sağlıklı ilerleyişimiz" ifadelerini kullandı.

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