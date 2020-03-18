TFF toplandı! Liglerin ertelenmesi...
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi’nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
İHA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçların seyircisiz oynanma kararını yeniden görüşmek üzere Riva'da toplantı yapıyor. TFF Yönetimi; erteleme halinde yapılacak olan planlamayla ilgili çalışma gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında yapılacak olan açıklamaları da bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da sürekli temas halinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili kararı da masaya yatırdı. TFF Yönetimi, bugün alınacak kararla, bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündeme almış durumda.
FUTBOL CAMİASI AYAĞA KALKTI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın, dün UEFA ile yapılan telekonferans toplantının ardından yaptığı basın toplantısı, futbol dünyasında tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmaların ertelenmesini bekleyen başta futbolcular ve yöneticiler, seyircisiz oynanma kararının devam edeceğinin açıklanması üzerine tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eşgüdüm toplantısının tamamlanmasıyla birlikte liglerin ertelenmesi yönünde karar alması bekleniyor.
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