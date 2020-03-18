18 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF toplandı! Liglerin ertelenmesi...

TFF toplandı! Liglerin ertelenmesi...
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan merkezde toplantı halinde. Yönetimi’nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

İHA'nın haberine göre; Yönetim Kurulu, maçların seyircisiz oynanma kararını yeniden görüşmek üzere Riva'da toplantı yapıyor. Yönetimi; erteleme halinde yapılacak olan planlamayla ilgili çalışma gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında yapılacak olan açıklamaları da bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da sürekli temas halinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili kararı da masaya yatırdı. TFF Yönetimi, bugün alınacak kararla, bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündeme almış durumda.

FUTBOL CAMİASI AYAĞA KALKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın, dün ile yapılan telekonferans toplantının ardından yaptığı basın toplantısı, futbol dünyasında tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmaların ertelenmesini bekleyen başta futbolcular ve yöneticiler, seyircisiz oynanma kararının devam edeceğinin açıklanması üzerine tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eşgüdüm toplantısının tamamlanmasıyla birlikte liglerin ertelenmesi yönünde karar alması bekleniyor.

TFF açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi? haberin devamı

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