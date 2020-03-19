TFF'den açıklama geldi! Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligleri 27 Haziran'a kadar seyircili bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin ertelenme kararının ardından açıklama yaptı.



Liglerin seyircili dönmesi için çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, "Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız. Niyetimiz 27 Haziran'a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce ""Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanabilir" açıklamasını yapmıştı.

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