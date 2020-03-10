10 Mart 2020, Salı

SÜPER LİG

Etik Kurulu sevkleri açıklandı

Etik Kurulu sevkleri açıklandı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Etik Kurulu sevkleri açıklandı. Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Kulübü Başkan Vekili Etik Kurulu'na sevk edildi.

TFF Etik kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:

1- A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle 'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

2- A.Ş. Kulübü idarecisi 'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Flaş sözler! Tek sorumlu Zekeriya Alp Flaş sözler! "Tek sorumlu Zekeriya Alp"
Ankara'da kazanan çıkmadı Ankara'da kazanan çıkmadı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası yapıldı mı? Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası yapıldı mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör