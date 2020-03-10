Etik Kurulu sevkleri açıklandı
TFF Etik Kurulu sevkleri açıklandı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy Etik Kurulu'na sevk edildi.
TFF Etik kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
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