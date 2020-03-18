18 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2020

kulüplerinden başkanı Adil Gevrek, ’nu ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf paylaşıldı. Adil Gevrek ziyaretten sonra açıklamada bulundu.

kulüplerinden BTC Türk başkanı Adil Gevrek, TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TFF Başkan vekili Erhan Kamışlıi TFF'de Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. TFF başkanı ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A 'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.

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