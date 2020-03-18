Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret
Süper Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf paylaşıldı. Adil Gevrek ziyaretten sonra açıklamada bulundu.
Süper Lig kulüplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TFF Başkan vekili Erhan Kamışlıi TFF'de Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. TFF başkanı Nihat Özdemir ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A Milli Takım'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...