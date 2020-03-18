Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret

Süper Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf paylaşıldı. Adil Gevrek ziyaretten sonra açıklamada bulundu.

Süper Lig kulüplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TFF Başkan vekili Erhan Kamışlıi TFF'de Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. TFF başkanı Nihat Özdemir ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A Milli Takım'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.

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