Galatasaray-Beşiktaş derbisinin akemi Abdülkadir Bitigen! Abdülkadir Bitigen’in performansı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı git gide kızışırken haftanın en önemli maçı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi ve hakem kadrosu açıklandı. Öğlen saatlerinde TFF, derbinin hakemini Abdülkadir Bitigen olarak belirledi. Peki, Abdülkadir Bitigen kimdir? Daha önce derbi yönetti mi? Abdülkadir Bitigen’in bu sezon sergilediği performans verileri olumlu mu?

Süper Lig'de muhteşem hafta! Seyir zevki üst düzeyde maçlar izleyeceğimiz 26. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine MHK cesur bir kararla Abdülkadir Bitigen'i atadı. Derbide tartışılan konulardan birisi de Abdülkadir Bitigen'in tecrübesi oldu. Ali Palabıyık'ın VAR'a verilmesine sosyal medyada tepki yağarken Abdülkadir Bitigen'in nasıl bir maç yöneteceği merak konusu oldu. Futbolseverler, derbi hakemi ile ilgili arama motorlarında birçok arama yaptı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN BU SEZON HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Abdülkadir Bitigen 1983 doğumlu TFF hakemidir. Bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmayı yöneten Abdülkadir Bitigen, bu sezonun kritik maçlarında düdük çaldı. Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini de yöneten Bitigen, Galatasaray-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde de VAR hakemi olarak maç yönetti. Bu sezon 22 maçta görev alan Abdülkadir Bitigen 10 karşılaşmada VAR hakemliği yaptı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN 7 GALATASARAY MAÇINA ATANDI

Derbinin hakemi Abdülkadir Bitigen, Galatasaray'ın 7 maçında VAR ve saha hakemi olarak görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de yenilgi aldı. Abdülkadir Bitigen, Denizlispor'un 2-0 galip geldiği karşılaşmayı yönetti. Ardından 0-0 biten Gençlerbirliği-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev aldı. Galatasaray'ın Rizespor'u 2-0 ile geçtiği maçta hakem olarak görev alan Bitigen, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı ve 1-0 yenildiği maçta VAR hakemi olarak görev aldı. Sezonun son maçında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta hakem olarak görev alan Bitigen, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.

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