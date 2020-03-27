27 Mart 2020, Cuma

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Cüneyt Çakır: Ülke olarak corona virüsünü atlatacak güçteyiz

Ülke olarak corona virüsünü atlatacak güçteyiz
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Devletin belirlediği önlemlerin uygulanmasını söyleyen Çakır, ülke olarak salgını atlatılabilecek güçte olduğumuzu söyledi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, corona virüsü salgınıyla ilgili CNN Türk'e konuştu.

Devlet tarafından öngörülen önlemlerin uygulanmasını gerektiğini söyleyen çakır, "Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya zorlu bir süreçte. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler. İş artık bize düşüyor. Birey olarak hepimiz evde kalmalıyız. Kendimizi izole etmek. O yüzden biz de bunu yapıyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz salgını durdurmak. Evde kalarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ülke olarak corona virüsünü atlatabilecek güçte olduğumuzu dile getiren usta hakem, "Bu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliğine, yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu başarabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cüneyt Çakır, "Sağlık bakanımızın hayat eve sığar adlı bir sloganı var. Zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlarımız var. Onlar da sosyal izolasyona, temizliğe, hijyene dikkat etmeli. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Liderlerimizin öncülüğünde bu hastalığı en kısa sürede yeneceğiz. 13 gündür evde kalıyorum. Siparişlerimizi dışarıdan veriyoruz. Aldığımız şeyler eve girmeden dezenfekte ediyoruz. Ellerimizi yıkamaya çok dikkat ediyoruz. Bunlar çok önemli şeyler" şeklinde konuştu.

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