Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İki yıldız...

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı süren Adem Büyük ve antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleri ile başlandı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümde ise ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı.

Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Adem Büyük'ün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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