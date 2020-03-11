11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İki yıldız...

G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İki yıldız...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı süren ve antrenmanı yarıda bırakan hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

" Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleri ile başlandı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümde ise ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı.

Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

'ün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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