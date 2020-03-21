Sınırlama geldi! İşte spor camiasında evden çıkmayacak isimler

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirildiğini açıkladı. Peki bu sınırlandırma, spor dünyasında hangi isimleri etkileyecek? İşte o isimler...