21 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Sınırlama geldi! İşte spor camiasında evden çıkmayacak isimler

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirildiğini açıkladı. Peki bu sınırlandırma, spor dünyasında hangi isimleri etkileyecek? İşte o isimler...

Sınırlama geldi! İşte spor camiasında evden çıkmayacak isimler
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye'deki toplam koranavirüs vaka sayısının 670'e ulaştığını açıklamıştı.

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