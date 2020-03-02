Süper Lig'de 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı. Buna göre 26. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray ile Beşiktaş 15 Mart Pazar günü 19.00'da karşı karşıya gelirken Trabzonspor aynı gün saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İşte maç programları...

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.



Program şu şekilde:



26. HAFTA



13 Mart Cuma



20.00 Kasımpaşa - Göztepe



20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor



14 Mart Cumartesi



14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK



20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor



16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



19.00 Galatasaray - Beşiktaş



16 Mart Pazartesi



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27. HAFTA



20 Mart Cuma



20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor



21 Mart Cumartesi



14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü



17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor



20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar



13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor



16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray



19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Göztepe - Trabzonspor





28. HAFTA



3 Nisan Cuma



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor



4 Nisan Cumartesi



14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği



17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir



20.00 Galatasaray - Gaziantep FK



5 Nisan Pazar



13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe



16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor



16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe



19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş



6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor





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