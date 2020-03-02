02 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi

G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta maç programları açıklandı. Buna göre 26. haftanın merakla beklenen maçında ile Pazar günü 19.00'da karşı karşıya gelirken aynı gün saat 16.00'da 'i konuk edecek. İşte maç programları...

'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak - maçının Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan - maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Program şu şekilde:

26. HAFTA

13 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

14 Mart Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27. HAFTA

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

28. HAFTA

3 Nisan Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

4 Nisan Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

5 Nisan Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor


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