02 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig 24. hafta puan durumu

Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

'de bu hafta alınan sonuçlarla zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın açılış maçında  'u 2-1 mağlup etti. kendi evinde Rizespor’u farklı mağlup etti, sahasında 'ni 3-0'lık skorla galip geldi. Lig'in kapanış maçında evinde Fk'yı 3-1 mağlup etti ve liderliği sürdürdü. İşte Süper Lig 24. hafta puan durumu....

'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında , 'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan , rakibini 5-2 mağlup etti. , ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise , FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

24

14

7

3

46

24

22

49

2.

TRABZONSPOR

23

14

6

3

54

25

29

48

3.

24

14

6

4

42

18

24

48

4.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

24

14

6

4

45

26

19

48

5.

BEŞİKTAŞ

24

12

4

8

38

31

7

40

6.

AYTEMİZ ALANYASPOR

24

11

6

7

42

24

18

39

7.

FENERBAHÇE

24

11

6

7

44

31

13

39

8.

GÖZTEPE

23

9

7

7

29

25

4

34

9.

GAZİANTEP FK

24

8

7

9

35

39

-4

31

10.

YUKATEL DENİZLİSPOR

24

7

6

11

23

32

-9

27

11.

24

7

6

11

32

42

-10

27

12.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

24

6

8

10

27

42

-15

26

13.

BTCTURK

23

6

6

11

35

34

1

24

14.

ÇAYKUR RİZESPOR

23

7

3

13

24

39

-15

24

15.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

24

4

10

10

19

32

-13

22

16.

KASIMPAŞA

24

5

5

14

31

49

-18

20

17.

MKE ANKARAGÜCÜ

24

4

8

12

20

42

-22

20

18.

HES KABLO KAYSERİSPOR

24

4

7

13

25

56

-31

19

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