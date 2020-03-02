Süper Lig 24. hafta puan durumu
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçlarla zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor kendi evinde Rizespor’u farklı mağlup etti, Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla galip geldi. Lig'in kapanış maçında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti ve liderliği sürdürdü. İşte Süper Lig 24. hafta puan durumu....
Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.
Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
24
14
7
3
46
24
22
49
2.
TRABZONSPOR
23
14
6
3
54
25
29
48
3.
24
14
6
4
42
18
24
48
4.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
14
6
4
45
26
19
48
5.
BEŞİKTAŞ
24
12
4
8
38
31
7
40
6.
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
11
6
7
42
24
18
39
7.
FENERBAHÇE
24
11
6
7
44
31
13
39
8.
GÖZTEPE
23
9
7
7
29
25
4
34
9.
GAZİANTEP FK
24
8
7
9
35
39
-4
31
10.
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
7
6
11
23
32
-9
27
11.
24
7
6
11
32
42
-10
27
12.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
24
6
8
10
27
42
-15
26
13.
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
23
6
6
11
35
34
1
24
14.
ÇAYKUR RİZESPOR
23
7
3
13
24
39
-15
24
15.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
4
10
10
19
32
-13
22
16.
KASIMPAŞA
24
5
5
14
31
49
-18
20
17.
MKE ANKARAGÜCÜ
24
4
8
12
20
42
-22
20
18.
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
4
7
13
25
56
-31
19
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