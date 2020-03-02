Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçlarla zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor kendi evinde Rizespor’u farklı mağlup etti, Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla galip geldi. Lig'in kapanış maçında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti ve liderliği sürdürdü. İşte Süper Lig 24. hafta puan durumu....

Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24 14 7 3 46 24 22 49 2. TRABZONSPOR 23 14 6 3 54 25 29 48 3. GALATASARAY 24 14 6 4 42 18 24 48 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 14 6 4 45 26 19 48 5. BEŞİKTAŞ 24 12 4 8 38 31 7 40 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 24 18 39 7. FENERBAHÇE 24 11 6 7 44 31 13 39 8. GÖZTEPE 23 9 7 7 29 25 4 34 9. GAZİANTEP FK 24 8 7 9 35 39 -4 31 10. YUKATEL DENİZLİSPOR 24 7 6 11 23 32 -9 27 11. GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 23 6 6 11 35 34 1 24 14. ÇAYKUR RİZESPOR 23 7 3 13 24 39 -15 24 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 4 10 10 19 32 -13 22 16. KASIMPAŞA 24 5 5 14 31 49 -18 20 17. MKE ANKARAGÜCÜ 24 4 8 12 20 42 -22 20 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 24 4 7 13 25 56 -31 19

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