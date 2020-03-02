02 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Kayserispor 1-0 Göztepe l MAÇ SONUCU

Kayserispor'dan kritik galibiyet
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

24. hafta mücadelesinde sahasında 'yi konuk eden ligin son sırasındaki mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan 24. hafta mücadelesinde , İlhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı 'yi ağırladı.

20.00'de başlayan ve 'ın düdük çaldığı karşılaşmada Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor'un golü 70. dakikada Muris Mesanovic'ten geldi.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kayserispor mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, 8. sıradaki Göztepe 34 puanda kaldı.



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