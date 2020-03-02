02 Mart 2020, Pazartesi
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Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, 8. sıradaki Göztepe 34 puanda kaldı.
Kayserispor 1-0 Göztepe l MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi konuk eden ligin son sırasındaki Kayserispor mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Kayserispor, İlhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Göztepe'yi ağırladı.
20.00'de başlayan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı karşılaşmada Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor'un golü 70. dakikada Muris Mesanovic'ten geldi.
Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kayserispor mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, 8. sıradaki Göztepe 34 puanda kaldı.
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