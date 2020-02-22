Göztepe 1-1 Gaziantep FK l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'nin golünü 71. dakikada Cameron Jerome atarken Gaziantep FK'nın tek golü 90+2'de Souleymane Diarra'dan geldi. Bu sonuçla Göztepe'nin puanı 34, Gaziantep FK'nın puanı ise 31'e yükseldi.

İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Sousa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



17'nci dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.



19'uncu dakikada Soner'in ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.



26'ncı dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top Alpaslan'a çarpıp kornere çıktı.



50'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Soner topu yerden ortaladı. Ancak Göztepeli hiçbir oyuncu meşin yuvarlağa dokunamadı, net fırsat kaçtı.



68'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



71'inci dakikada Göztepe golü buldu. Soner'in kullandığı kornerde topa kale önünde kafayla vuran Jerome, fileleri havalandırdı: 1-0.



80'inci dakikada Gaziantep FK tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.



82'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Serdar'ın vuruşunda Günay topu son anda kornere çeldi.



90+1'inci dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta Diarra'nın kafa vuruşunu Beto çıkardı, ancak çizgiyi geçen top gol değeri kazandı: 1-1.



Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.

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