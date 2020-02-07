İstatistiklerde lider Fenerbahçe
Fenerbahçe, önemli istatistiklerde zirvede yer alıyor. En çok topla oynayan, en çok şut çeken takım olan Kanarya, tek sorunu pozisyonları gole çevirmekte yaşıyor.
Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen Fenerbahçe, istatistiklerde zirveyi kaptı. Süper Lig'de 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, özellikle hücumdaki istatistiklerde rakiplerini solladı. Ersun Yanal'ın öğrencileri; topa sahip olma, şut, isabetli şut, ikili mücadele kazan, en çok net gol pozisyonuna giren takımlar arasında ilk sırayı aldı. Fenerbahçe'nin en kötü olduğu istatistik ise yakaladığı pozisyonları gole çevirmek... En çok net gol pozisyonuna giren sarı- lacivertliler, ağları havalandırma konusunda ise yüzde 30.4 ile Süper Lig'in en kötü takımı olarak öne çıkıyor. Kanarya'yı yüzde 30.6 ile Denizlispor, yüzde 31.8 ile de Göztepe takip ediyor.
DİREKLERİ DÖVÜYORLAR!
Bu sezon Süper Lig'de şutları en çok direkte patlayan takım da Fenerbahçe... Sarılacivertliler, geride kalan 20 haftada tam 12 kez direğe takıldı. Kanarya'yı 11 kez şutları direkten dönen lider Sivasspor takip ediyor.
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