06 Şubat 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla sürüyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'de 21. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında, yeni teknik direktörü ile çıkışa geçmek isteyen BtcTurk , son sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeni Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde bu hafta, 2 kritik mücadeleye sahne olacak. Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor, en yakın takipçisi olan ikinci 'i 9 Şubat Pazar günü konuk edecek. 37 puanla 5. sırada bulunan ve zirve mücadelesi veren takımlardan de 38 puanla 4. basamakta yer alan Aytemiz 'u 8 Şubat Cumartesi günü ağırlayacak.

Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 BtcTurk -MKE Ankaragücü (Yeni )

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray ()

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor ()

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı! haberin devamı


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