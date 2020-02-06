06 Şubat 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Alper Ulusoy düdük çalacak

Alper Ulusoy düdük çalacak
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. MHK, bu önemli mücadeleye Alper Ulusoy'u atadı. Yardımcılıklarını A. Saygın Ögel ve Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
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