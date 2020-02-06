Alper Ulusoy düdük çalacak

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. MHK, bu önemli mücadeleye Alper Ulusoy'u atadı. Yardımcılıklarını A. Saygın Ögel ve Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.