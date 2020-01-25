25 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de "yaprak dökümü" sürüyor

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar 10 takım sezona başladığı teknik direktörle devam etmeme kararı aldı. Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 19. haftaya girilirken, geride kalan süreçte takımların çoğu sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Toplamda 10 kulüp değişikliğine giderken 8'inde çalıştırıcılar yerini korudu.

, Beşiktaş, BtcTurk , Gençlerbirliği, Göztepe, , , , Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da teknik adam değişikliği kararı verildi.

En fazla değişiklik Kayserispor'da

Bu sezon değişikliğine en çok başvuran kulüp Kayserispor oldu.

Mali açıdan yaşadığı sıkıntıların yanında başarısız sonuçlarla da zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, sezona ile başladıktan sonra sırasıyla , ve ile çalıştı.

Kayserispor'u değişiklikte Antalyaspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü izledi.

Sezona idaresinde giren Antalyaspor'da, sonrasında önce 'a ardından da 'ya takım emanet edildi. 2019-2020 sezonuna yönetiminde giren Kasımpaşa, daha sonra göreve gelen Tayfur Havutcu'nun da istifasıyla teknik direktörsüz kaldı. Sezona Metin Diyadin idaresinde başlayan MKE Ankaragücü ise ardından göreve gelen ile de yollarını ayırdı.

Üç kulüpte teknik adam arayışı

'de mücadele eden 3 takımda teknik direktörlük görevine henüz kimse getirilmedi.

ile yola devam etmeyen Beşiktaş, Tayfur Havutcu'nun istifa ettiği Kasımpaşa ile Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı.

İki kulüpte çalışanlar

Üç teknik direktör, bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın başına geçti.

Bu sezon içinde Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş, ile sözleşmesini fesheden BtcTurk Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Sezona Göztepe'de başlayan Tamer Tuna, ikinci yarıya Antalyaspor'un başında girdi.

Başkent takımları arasında mekik dokuyan Mustafa Kaplan ise Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün başında maça çıktı.

Görevinin başında 8 teknik adam

Süper Lig'de bu sezon 8 takımın teknik direktörü koltuğunu koruyor.

İki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Fatih Terim, lider Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar görev yaptı.

Teknik direktörler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:

TakımTeknik direktör
AntalyasporBülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna
Aytemiz AlanyasporErol Bulut
BeşiktaşAbdullah Avcı, -
BtcTurk Yeni MalatyasporSergen Yalçın, Kemal Özdeş
Çaykur Rizesporİsmail Kartal
Demir Grup SivassporRıza Çalımbay
FenerbahçeErsun Yanal
GalatasarayFatih Terim
Gaziantep FKMarius Sumudica
GençlerbirliğiMustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu
GöztepeTamer Tuna, İlhan Palut
Hes Kablo KayserisporHikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki
İttifak Holding KonyasporAykut Kocaman
KasımpaşaKemal Özdeş, Tayfur Havutcu, -
Medipol BaşakşehirOkan Buruk
MKE AnkaragücüMetin Diyadin, Mustafa Kaplan, -
TrabzonsporÜnal Karaman, Hüseyin Çimşir
Yukatel DenizlisporYücel İldiz, Mehmet Özdilek



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