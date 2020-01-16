16 Ocak 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de ikinci devre yarın başlıyor

Süper Lig'de ikinci devre yarın başlıyor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

'de mücadelesi yarın başlayacak. Ligde 18. hafta mücadelesi, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-İttifak maçıyla start alacak

İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.

PUAN DURUMU

Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR17114235161937
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1796232171533
3.TRABZONSPOR1795335191632
4.FENERBAHÇE1794434211331
5.BEŞİKTAŞ179352722530
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1785431161529
7.GALATASARAY177642315827
8.BTCTURK YENİ MALATYASPOR1766532221024
9.GAZİANTEP FK176652628-224
10.GÖZTEPE176561920-123
11.YUKATEL DENİZLİSPOR176471923-422
12.ÇAYKUR RİZESPOR176291727-1020
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.KASIMPAŞA1743102634-815
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR173681524-915
16.ANTALYASPOR173591533-1814
17.MKE ANKARAGÜCÜ172691534-1912
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1724111642-2610

Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz -Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 FK- (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 - (Antalya)

16.00 - (Medical Park)

16.00 -Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 -Demir (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

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