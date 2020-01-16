Süper Lig'de ikinci devre yarın başlıyor
Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak. Ligde 18. hafta mücadelesi, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor maçıyla start alacak
İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.
PUAN DURUMU
Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3.
|TRABZONSPOR
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4.
|FENERBAHÇE
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5.
|BEŞİKTAŞ
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7.
|GALATASARAY
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9.
|GAZİANTEP FK
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10.
|GÖZTEPE
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14.
|KASIMPAŞA
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|3
|6
|8
|15
|24
|-9
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|2
|6
|9
|15
|34
|-19
|12
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
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