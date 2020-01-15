15 Ocak 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve 1. Lig 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu.

17. 01.2020 CUMA

20:00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18.01.2020 CUMARTESİ

14:00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık

17:00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20:00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19.01.2020 PAZAR

13:30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

16:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük

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16:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19:00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20.01.2020 PAZARTESİ

20:00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

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