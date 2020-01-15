18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu.
17. 01.2020 CUMA
20:00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18.01.2020 CUMARTESİ
14:00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık
17:00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20:00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19.01.2020 PAZAR
13:30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük
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16:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20.01.2020 PAZARTESİ
20:00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
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