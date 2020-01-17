17 Ocak 2020, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Futbolda 2. perde, 18 günlük aranın ardından Başkentte açılıyor. 18. haftanın açılış karşılaşmasında, A.Gücü ile , 20.00’de ’nda kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de 18 günlük özlemimiz, A.Gücü-Konyaspor maçıyla sona eriyor. 'un liderliğiyle tamamlanan ilk yarının ardından şampiyonun belirleneceği 17 haftalık maraton, Başkentte start alıyor. 'nda saat 20.00'de başlayacak olan ikinci yarının açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. A.Gücü 12 puanla 17, 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Sarı- lacivertliler 11, 'ın öğrencileri ise 10 maçtır kazanamıyor. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Başkent ekibinde tek eksik, cezalı olan golcü Orgill. Transferde sadece Brezilyalı golcü Thuram'ı kadrosuna katan yeşil-beyazlılarda ise Ferhat Öztorun sakat, cezalı. İki takımın ilk yarıda Konya'daki randevusu 0-0 eşitlikle sona ermişti.

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