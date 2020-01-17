Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
Futbolda 2. perde, 18 günlük aranın ardından Başkentte açılıyor. 18. haftanın açılış karşılaşmasında, A.Gücü ile Konya, 20.00’de Eryaman Stadı’nda kozlarını paylaşacak
Süper Lig'de 18 günlük futbol özlemimiz, A.Gücü-Konyaspor maçıyla sona eriyor. Sivasspor'un liderliğiyle tamamlanan ilk yarının ardından şampiyonun belirleneceği 17 haftalık maraton, Başkentte start alıyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan ikinci yarının açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. A.Gücü 12 puanla 17, Konya 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Sarı- lacivertliler 11, Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 10 maçtır kazanamıyor. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Başkent ekibinde tek eksik, cezalı olan golcü Orgill. Transferde sadece Brezilyalı golcü Thuram'ı kadrosuna katan yeşil-beyazlılarda ise Ferhat Öztorun sakat, Ali Turan cezalı. İki takımın ilk yarıda Konya'daki randevusu 0-0 eşitlikle sona ermişti.
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