Büyükler gaza bastı! İşte haftanın özeti

Şampiyonluk yarışındaki 4 Büyükler, ilk yarı kapanışını şovla yaptı. Trabzonspor 6, Galatasaray 5, Beşiktaş 4 golle coştu. F.Bahçe de zorlu Rize deplasmanından Jailson'un füzesiyle çıktı. Göztepe engelini aşan Sivasspor ise zirveyi perçinledi

Süper Lig'de ilk devre Büyükler'in gol resitaliyle kapandı. Son haftayı firesiz geçen Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, taraftarlarına gol ziyafeti sundu. Zorlu Rize deplasmanından Jailson'un füzesiyle çıkan Fenerbahçe de kayıp yaşamadı. Belki de bu sezon ilk kez taraftarlarına rahat bir maç izlettiren Galatasaray, Antalya karşısında 5 gollü hak ettiği bir galibiyetin altına imza attı. Falcao'nun gollerle dönüşü, ilk kez forma bulan Taylan'ın performansı, gelecek adına sarıkırmızılıları umutlandırdı.

YİĞİDO'YA YAN BAKILMIYOR

Lig sonuncusu Kayseri'yi 6 golle uğurlayan Trabzon, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle Sörloth'un yükselen performansı Fırtına'nın en önemli kozu. G.Birliği önünde korkulu rüya gören Beşiktaş, yine Kanadalı dinamosu Atiba'nın insanüstü çabasıyla, 3 asist yaptığı maçı kazasız atlattı. Sivas ise Göztepe'yi de yenip en yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde liderliğini perçinledi. Diğer şampiyonluk adayı Başakşehir de Paşa'yı 5 golle geçip takibi sürdürdü.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN 'EN'LERİ

HAFTANIN GOLÜ: JAILSON

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren sambacı yaklaşık 35 metreden adeta güdümlü füze gönderdi.

HAFTANIN ASİSTİ: ÖMER BAYRAM

Galatasaray'ın dinamosu Ömer, kendi yarı sahasında yaklaşık 40 metreden Babel'in ayağına teslim pas attı. Hollandalı da müthiş asisti geri çevirmedi.

HAFTANIN KURTARIŞI: BETO

Lider Sivasspor karşısında kalesinde devleşen Beto, altı pasta Mert Hakan'ın kaleye yönelen kafa vuruşunu müthiş bir refleksle çelmeyi başardı.

HAFTANIN OLAYI: FALCAO GOLLERE BAŞLADI

Galatasaray'da farklı Antalya galibiyetinin yanında Falcao'nun da gollere başlamasının ayrıca mutluluğu yaşanıyor. Şampiyonluk yolunda Kolombiyalı santrfora çok ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, oynamadığı sürede eleştirilere maruz kalan Falcao'nun 2 gol atmasıyla derin nefes aldı. Güney Amerikalı yıldız, 2. yarıda Aslan'ın en önemli kozu olacak.

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK

Okan Buruk, Avcı'dan aldığı bayrağı daha da yukarıya çıkarmaya kararlı. Üç kulvarda devam eden tek takım olan Başakşehir'de harikalar yaratan Buruk, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle zirvedeki rakiplerine bir kez daha korku saldı.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

İki haftada 5 puan kaybeden G.Saray, Antalya'ya gol yağdırdığı umut veren futboluyla ikinci yarıda daha iddialı olacağını gösterdi.

HAFTANIN SÖZÜ: EMRE-MERT

Transferin gözdeleri Mert Hakan ve Emre Kılınç, şampiyonluk yolunda yürüyen Sivasspor'a olan aidiyetlerini haykırdı. Her iki futbolcuda "Yarı yolda bırakıp gitmek bize yakışmaz" diye son noktayı koydu.