Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.
Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı