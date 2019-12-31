31 Aralık 2019, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi

PFDK sevkleri açıklandı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2019

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.



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