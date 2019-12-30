TFF'den son dakika kararı! Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek
MHK Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek.
TFF resmi sitesinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek." denildi.
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