MAÇ SONUCU l Çaykur Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe l ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertliler ilk yarıyı 4. sırada bitirdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 13. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor 18. dakikada Abarhoun'un golüyle beraberliği sağladı.

Mücadelenin 70. dakikasında ise Jailson takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla 4. sıradaki Fenerbahçe ligin ilk yarısını 31 puanla kapattı. 20 puanlı Çaykur Rizespor ise 17. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Ozan orta sahada aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayının önüne kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



11'inci dakikada Kruse'nin ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ozan'ın altıpas çizgisinin önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.



13'üncü dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.



18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Melnjak kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Abarhoun'a indirdi, onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.



33'üncü dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top direğin dibinden auta çıktı.



45+1'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in kafasından seken top penaltı noktasının yanındaki Ozan'ın önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

58'inci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top direğin yanından auta çıktı.



61'inci dakikada Oğulcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Altay direk dibinde iki hamlede kontrol etti.



69'uncu dakikada Tolga'nın ceza sahası yayının hemen önünden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya gitti.



70'inci dakikada Muriç'in pasında orta saha yayının ilerisinde topla buluşan Jailson'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şut Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.



77'nci dakikada sağ çaprazda köşe noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Altay son anda kornere çeldi.



85'inci dakikada Oğulcan'ın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Umar ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

VEDAT MURİC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muric, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muric'e sevgi gösterisinde bulundu.

Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu.

Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.



Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi.



Öte yandan, Çaykur Rizespor taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra "Doğu Türkistan Türk'tür Türk kalacak" yazılı pankart açtı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.