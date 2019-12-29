29 Aralık 2019, Pazar
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçe'de penaltı isyanı
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu. İşte o pozisyon ve detaylar...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Rizesporlu Abarhoun ile hava topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi, hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
Fenerbahçe'de başta Ozan Tufan olmak üzere tüm futbolcular penaltı ile ilgili itirazlarını sürdürdüler ama karar değişmedi.
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