22 Aralık 2019, Pazar

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gelişmesi

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Fransız ekibinde 22 maçta forma giyen Yazıcı, 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Milli futbolcumuzu zaman zaman Lille taraftarları beğenmiş, zaman zaman ise eleştirmişti. Devler Ligi'ne veda eden Lille'den Trabzonspor'a piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:13
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Trabzonspor'a piyango! Yusuf Yazıcı...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kalmıştı.

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Trabzonspor'a piyango! Yusuf Yazıcı...

Maçın ardından Yusuf Yazıcı topa gösterdiği etkisiz futbol ile topa tutulmuştu.

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Trabzonspor'a piyango! Yusuf Yazıcı...

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Temmi Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetmişti.

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Trabzonspor'a piyango! Yusuf Yazıcı...

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy atmıştı.

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Trabzonspor'a piyango! Yusuf Yazıcı...

Lille bu sonuçla galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamlamıştı.

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