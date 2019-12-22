22 Aralık 2019, Pazar
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gelişmesi
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Fransız ekibinde 22 maçta forma giyen Yazıcı, 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Milli futbolcumuzu zaman zaman Lille taraftarları beğenmiş, zaman zaman ise eleştirmişti. Devler Ligi'ne veda eden Lille'den Trabzonspor'a piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:13
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