21 Aralık 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe’de Vedat Beşiktaş’ta Burak

Takımlar golcülerine güveniyor!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019

’de oynanacak - derbisi öncesinde iki takımın golcüleri ve ön planda. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 9, siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz 5 kez gol sevinci yaşadı.

'in 16. haftasında ile arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde iki takımın forvetleri ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, siyah-beyazlıların tecrübeli forveti ise hem milli takım hem de takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor.

VEDAT: 9 - BURAK: 5
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi forma giydiği 14 müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Muriqi attığı 9 golle sarı-lacivertlilere 9 puan kazandırdı. Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezon başında yaşadığı sakatlık sorunlarından sonra döndüğü takımında bu sezon 10 maçta 5 gol kaydetti ve 2 gole de katkıda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Transfer piyasası alev alev! İşte son gelişmeler Transfer piyasası alev alev! İşte son gelişmeler
Göztepe - Galatasaray maçı önemli bilgiler! Eksik oyuncular... Göztepe - Galatasaray maçı önemli bilgiler! Eksik oyuncular...
Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta, ne zaman? Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta, ne zaman?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör