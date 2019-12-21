Kasımpaşa-Gaziantep FK saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın 15 haftada 15 puanı bulunurken, konuk ekibin 20 puanı bulunuyor. Peki Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor... Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu ile çıkış yakalamak isterken, Gaziantep FK Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica ile üst sıralara çıkmak istiyor...

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek...

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Uğurcan Yazgılı, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Koita, Quaresma, Mustafa Pektemek, Thiam

Gaziantep FK: Günay- Tosca, Kubilay, Oğuz, Güray, Papy, Kana-Biyik, Kayode, Muhammed, Twumasi, Kayode

PAŞA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

KAYSERİ GÜRAY'I ŞİKAYET ETTİ

Gaziantepli Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün sevincini sarı- kırmızılı taraftarlar önünde yaşamıştı. Bu sevincin 'Futbol ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde' olduğunu belirten Kayseri, 31 yaşındaki oyuncuyu TFF'ye şikayet etti..