MAÇ SONUCU | Kayserispor - Kasımpaşa | ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelen İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Thiam ve Pedro Henrique'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Atila'nın hatalı pasında araya giren Mame Thiam'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



26. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.



36. dakikada Lopes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.



40. dakikada Mame Thiam'ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

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