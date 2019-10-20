20 Ekim 2019, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Kayserispor - Kasımpaşa | ÖZET

Kayserispor ile Kasımpaşa puanları paylaştı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelen İstikbal Mobilya ile , Thiam ve Pedro Henrique'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Atila'nın hatalı pasında araya giren 'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada 'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.

36. dakikada Lopes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

40. dakikada Mame Thiam'ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

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