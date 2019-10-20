20 Ekim 2019, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 5-2 Çaykur Rizespor | ÖZET

Alanya Rize'yi farklı geçti
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında Aytemiz sahasında 'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 16. dakikada , 29 ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas, 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Rizespor'un gollerini ise 66 ve 73. dakikalarda penaltıdan Boldrin'den geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ani gelişen atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.

16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.

51. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında seken top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

64. dakikada 'da Boldrin ceza sahası içinde Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başıma geçen Boldrin kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

70. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında Junior Fernandes, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-1

73. dakikada Çaykur Rizespor 2. golünü attı. Rakip yarı alanın ortasında taç çizgisi üzerinde serbest vuruşta topun başına Boldrin geçti. Bu futbolcunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2
75. dakikada Alanyaspor maçtaki 5. golünü Cisse ile buldu. Hızlı gelişen atakta Çaykur Rizespor defansı hazırlıksız yakalandı. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 5-2

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor ile Kasımpaşa puanları paylaştı Kayserispor ile Kasımpaşa puanları paylaştı
Ankara'da gol sesi çıkmadı! Ankara'da gol sesi çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör