MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Kasımpaşa (ÖZET)
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmayı Kasımpaşa 67. dakikada Hajradinovic'in attığı tek golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor 8 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 7'e yükseltti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza alanı dışından yapılan ortada topu düzeltip önüne alan Rodallega'nın şutu yandan az farkla auta gitti.
18. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde yaşanan karambolde Hajradinovic, kayarak yaptığı vuruşla topu direğin yanından ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, öncesinde Sacko'ya faul yapıldığını gerekçe göstererek golü iptal etti.
27. dakikada Murawski'nin uzun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Rodallega'nın aşırtma vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.
45. dakikada Sacko'nun ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı ortaya Rodallega'nın vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
49. dakikada topu bir anda önünde bulan Murawski'nin ceza alanı dışından yaklaşık 20 metre uzaktan çektiği sert şutu kaleci Fatih son anda uzanarak güçlükle kornere çelmeyi başardı.
55. dakikada ceza alanı dışından yerden topa sert ve düzgün vuran Khalili'nin şutu direğinden yanından auta gitti.
65. dakikada Lopez'in korner noktası yakınından havadan yaptığı ortaya yükselen Rodallega'nın kafa şutu savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.
67. dakikada Kahalili'nin ceza alanı dışından yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Hajradinovic topu ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada yapılan havadan ortada topa yükselen Oscar Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından topu tamamlamak isteyen Rodallega'nın şutu ise savunmada kaldı.
89. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu göğsünden düzeltip ardından dönerek vuran Rodallega'nın sert şutu üstten auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu , Mehmet Salih Mazlum , Deniz Caner Özaral
Yukatel Denizlispor: Stachowiak , Lopes , Rodallega , Murawski , Sacko (Olcay Şahan dk. 57 ), İsmail Aissati , Oğuz Yılmaz , Zakarya , Sapunaru , Barrow (Recep Niyaz dk. 76 ), İsaac Sackey (Oscar Eduardo dk. 69 )
Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Oscar Eduardo, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Kasımpaşa: Fatih Öztürk , Youssef , David , Hajradinovic , Thıam (Yusuf Erdoğan dk. 83 ), Mustafa Pekdemek (Fernandes dk. 90 ), Khalili , Ramadan ,İlhan Depe (Özgür Çek dk. 72 ), Aytaç Kara , Veysel Sarı
Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Hajradinovic (dk. 67) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Khalili, Fatih Öztürk (Kasımpaşa)
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