Kemal Özdeş: "Her şey bizim açımızdan tersti"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Özdeş, karşılaşmanın önemli bir hikayeye sahne olduğunu belirtti.
Mücadelede Antalyaspor'un attığı golün, VAR sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin kader anı olduğunu aktaran Özdeş, "İkinci golü attıktan sonra oyun ritmimiz tamamen oturdu. Geçtiğimiz 4 maçta 1 puan toplamıştık ama oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Umarım sakatlıkla oyunu terk eden arkadaşlarımda ciddi bir problem olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
BÜLENT KORKMAZ: "HAK ETTİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, VAR sistemini eleştirdi.
İlk yarının oyun olarak ortada olduğunu belirten Korkmaz, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik, mağlup olmak kaçınılmaz. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gole bir şey demiyorum ama penaltı pozisyonunda karar nasıl verildi anlamış değilim. Penaltıya VAR mı karar verecek orta hakem mi bilmiyorum." diye konuştu.
Bülent Korkmaz, maçın son dakikalarında tribünlerden gelen istifa seslerine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Görevimdeyim, görevimi yapmaya çalışıyorum. Geçen sene de sezonun ikinci yarısında böyle bir ortam oluştu. Nasıl geldiysek öyle gitmesini biliriz. Sevgi ve saygı çerçevesinde geldik, öyle gideceğiz. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim böyle bir karar alırsa saygı duyarım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"