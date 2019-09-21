Kayserispor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Kayserispor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. İki ekip, lig tarihinde 15. kez karşı karşıya geliyor. İki takım bugüne kadar 14 kez Süper Lig'de, 1 kez Türkiye Kupası'nda, 2 kez TFF 1.Lig'de, 18 kez de TFF 2.Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Denizlispor, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 5.hafta maçları başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Denizlispor, bugün Kadir Has Stadı'nda karşılaşıyor. 2 takım arasında Süper Lig'de oynanan 14 maçta dengeli sonuçlar görülüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Denizlispor ise 6 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılar 15 gol atarken yeşil siyahlı ekip ise 14 gole imza attı.





İlk 11'ler

Kayserispor: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

2 takım arasında Kayseri'de oynanan 7 Süper Lig maçında ise Kayserispor'un üstünlüğü var. 7 maçta sarı kırmızılı ekip, 4 kez kazanıp 1 kez kaybederken 2 maç da berabere bitti. Kayserispor 10 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

İki takım arasında oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

2009/2010 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2009/2010 Kayserispor-Denizlispor 3-0

2008/2009 Kayserispor-Denizlispor 2-0

2008/2009 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2007/2008 Denizlispor-Kayserispor 2-0

2006/2007 Denizlispor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-2

2005/2006 Denizlispor-Kayserispor 1-3

2004/2005 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2004/2005 Denizlispor-Kayserispor 2-1

1985/1986 Kayserispor-Denizlispor 0-2

1985/1986 Denizlispor-Kayserispor 0-0



Türkiye Kupası

2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-3



1.Lig

2014/2015 Denizlispor-Kayserispor 1-3

2014/2015 Kayserispor-Denizlispor 3-0



2.Lig

1978/1979 Denizlispor-Kayserispor 2-0

1978/1979 Kayserispor-Denizlispor 3-1

1977/1978 Denizlispor-Kayserispor 1-0

1977/1978 Kayserispor-Denizlispor 2-0

1976/1977 Denizlispor-Kayserispor 1-0

1976/1977 Kayserispor-Denizlispor 2-0

1975/1976 Denizlispor-Kayserispor 2-0

1975/1976 Kayserispor-Denizlispor 3-1

1972/1973 Denizlispor-Kayserispor 0-1

1972/1973 Kayserispor-Denizlispor 1-0

1971/1972 Denizlispor-Kayserispor 1-0

1971/1972 Kayserispor-Denizlispor 1-0

1970/1971 Kayserispor-Denizlispor 2-0

1970/1971 Denizlispor-Kayserispor 1-0

1969/1970 Kayserispor-Denizlispor 0-1

1969/1970 Denizlispor-Kayserispor 1-0

1968/1969 Denizlispor-Kayserispor 0-0

1968/1969 Kayserispor-Denizlispor 1-1