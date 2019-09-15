MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-4 Yeni Malatyaspor (Özet)
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Malatya ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Jahovic, 33.dakikada Bifouma, 43. dakikada Guilherme ve 82. dakikada Donald kaydetti.
Süper Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan BTC Türk Yeni Malatyaspor 4-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27'nci dakikada konuk ekip Jahovic ile öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Bifouma son çizgiden topu kale sahasına çevirdi, Pazdan'nın müdahalesinde yükseklik kazanan topu Guilherme kafa ile indirdi Jahovic'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
33'üncü dakikada Bifouma farkı ikiye çıkardı. Guilherme'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma yerden bir vuruşla Korcan'ı mağlup etti: 0-2.
43'üncü dakikada Guilherme farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın soldan ceza sahasına girerek çektiği şut arka direkten auta çıktı.
82'nci dakikada Issam Chebake'nin çektiği şut kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu Mitchell Donald ağlara gönderdi: 0-4.
Öte yandan Ankaragücü taraftarı, başkan Mehmet Yiğiner'i ve yönetimini istifaya davet etti.
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