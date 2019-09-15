15 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-4 Yeni Malatyaspor (Özet)

Malatya Ankaragücü'nü farklı geçti
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

'in 4. haftasında , deplasmanda 'nü 4-0 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Jahovic, 33.dakikada Bifouma, 43. dakikada Guilherme ve 82. dakikada Donald kaydetti.

4'üncü hafta karşılaşmasında MKE sahasında BTC Türk 'u konuk etti. Karşılaşmadan BTC Türk Yeni Malatyaspor 4-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27'nci dakikada konuk ekip Jahovic ile öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Bifouma son çizgiden topu kale sahasına çevirdi, Pazdan'nın müdahalesinde yükseklik kazanan topu Guilherme kafa ile indirdi Jahovic'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

33'üncü dakikada Bifouma farkı ikiye çıkardı. Guilherme'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma yerden bir vuruşla Korcan'ı mağlup etti: 0-2.

43'üncü dakikada Guilherme farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın soldan ceza sahasına girerek çektiği şut arka direkten auta çıktı.

82'nci dakikada Issam Chebake'nin çektiği şut kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu Mitchell Donald ağlara gönderdi: 0-4.

Öte yandan Ankaragücü taraftarı, başkan Mehmet Yiğiner'i ve yönetimini istifaya davet etti.

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