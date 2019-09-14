14 Eylül 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU: Antalyaspor 2-2 Kayserispor | ÖZET

Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında İstikbal Mobilya ’u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında İstikbal Mobilya ile 2-2 berabere kaldı.


MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Serdar Özkan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında boşta kalan topu kontrol eden Blanco, vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada Serdar Özkan, pasını ceza sahası içinde hareketlenen Sangare'ye bıraktı, bu futbolcunun yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.

40. dakikada Bilal Başaçıkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu önünde bulan Lopes, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Boffin'in çeldiği topu sağ arka direkte Ziya Alkurt'un kaleye gönderdiği top Sangare'ye çarparak dışarı çıktı. VAR hakeminin uyarısıyla Fırat Aydınus, Sangare'nin topun dışarı çıkmadan elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasına gitti.

44. dakikada Adebayor, penaltı atışını gole çevirdi. 1-1
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