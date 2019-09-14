14 Eylül 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

, ’in 4. haftasında sahasında Demir Grup ile karşılaşıyor. yönetiminde sezona kötü başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son maçından galibiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir rakibini yenerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanında galibiyet peşinde.

'in 4'üncü haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı ve tüm detayları aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare



Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk ve 'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda 'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

Ligin ilk maçında 'ı 3-0 yenen Sivasspor ise 'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3. haftada Gazişehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

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