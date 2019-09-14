Başakşehir - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Okan Buruk yönetiminde sezona kötü başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son maçından galibiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir rakibini yenerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanında galibiyet peşinde.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı ve tüm detayları aspor.com.tr'de...
İLK 11'LER:
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.
Ligin ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Sivasspor ise Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3. haftada Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı.
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