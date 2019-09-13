Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, başta Falcao olmak üzere yeni transferleriyle galibiyete uzanıp rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Kasımpaşa maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa. Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam
BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor. 42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.
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