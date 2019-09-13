13 Eylül 2019, Cuma

SÜPER LİG

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, başta Falcao olmak üzere yeni transferleriyle galibiyete uzanıp rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı , saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Kasımpaşa maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa. Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam


BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor. 42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.

Falcao için şok sözler: Galatasaray'a gelme sebebi... haberin devamı GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

14 MAÇ ÜSTÜN
İki takım arasındaki 30 maçın 19'unu Aslan, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Cimbom 62, Paşa 29 gol buldu. TT Stadı'nda Cimbom'un 6,
Paşa'nın 2 galibiyeti var.

RADAMEL FALCAO SİFTAH YAPIYOR
Cimbom'un süper starı , Kasımpaşa maçında ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirecek. Kolombiyalı golcünün yanı sıra orta saha oyuncusu Mario Lemina da 11'de maça başlayarak ilk resmi maçına Aslantepe'de çıkacak.

SULAR AROMA'DAN
Galatasaray, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, "Son 6 ayda önemli sponsorlar kazandık. Marka bütün branşlarımıza su sağlayacak" dedi. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk ise, "Galatasaray üyesiyim. Kalbimiz Galatasaray'la atıyor" diye konuştu.

ÜÇ FUTBOLCU TEK İDMANLA
Galatasaray'da milli takıma giden , Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi dün idmana çıktı. Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak futbolcular takımla sadece tek antrenman yapacak

ASLAN'DA 6 EKSİK
Kasımpaşa maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı hocalar ve cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Levent Şahin ise kulübede yer alacak. Konya maçında atılan Seri ile Kayseri'de kırmızı gören Emre Mor da yok. Yeni transfer Andone ise İngiltere'de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kartın cezasını çekecek.

TAÇSIZ KRAL ANILIYOR
Galatasaray efsanesi Metin Oktay, ölümünün 28. yıldönümünde Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılıyor. Saat 11.00'de gerçekleşecek törene Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler katılacak. Metin Oktay, 1991 yılında geçirdiği elim bir trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti.

UEFA FÜZEYI UNUTMADI
12 Eylül 2000'de Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya müthiş bir gol atan Gheorghe Hagi unutulmadı. UEFA sosyal medyadan Rumen yıldızın gönderdiği füzenin videosunu yayınladı. Video büyük beğeni aldı. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı 3-2 kazanmıştı.
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