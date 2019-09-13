13 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim maçı locadan takip etti

Fatih Terim maçı locadan takip etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.09.2019

’da cezalı olan Teknik Direktör ile yardımcı antrenörler ve , maçını locada takip etti.

'in 4. haftasında ile sahasında oynayan 'da Teknik Direktör , cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler ile da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.

Fatih Terim, ligin 3. haftasındaki maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı ilk önce 4 maç ceza almıştı. Ceza, itirazdan sonra 3 maça düştü. Terim, cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çekti.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla Fatih Terim'e yanlarında olduklarını gösterdi.

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