29 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Kasımpaşa Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ricardo Quaresma, resmen Kasımpaşa'da! Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş kısa süre önce Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Portekizli futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.
35 yaşındaki yıldız futbolcu bugün kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.
Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen Quaresma geçen sezon Siyah-Beyazlılarda 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"