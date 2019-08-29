29 Ağustos 2019, Perşembe

SÜPER LİG

Kasımpaşa Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Ricardo Quaresma imzayı attı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

ekibi , 'tan ayrılan Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı. temsilcisi tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ricardo Quaresma, resmen 'da! 'tan ayrılan Portekizli yıldız yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş kısa süre önce Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Portekizli futbolcu ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.

Gary Medel resmen Bologna'ya transfer oldu

35 yaşındaki yıldız futbolcu bugün kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.

Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen Quaresma geçen sezon Siyah-Beyazlılarda 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.

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