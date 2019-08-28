Son dakika... Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son dakika açıklamasında; 3. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Fırat Aydınus atandı. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık'ın görev yapacağı duyuruldu.

TFF tarafından 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika geçilen habere göre; 3. haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 3. HAFTA MAÇLARI VE KARŞILAŞMALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER:

ÖNEMLİ NOT:

Konyaspor - Antalyaspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 2019'da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de orta hakem olarak maç aldı.