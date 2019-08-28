28 Ağustos 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika... Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

İşte F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 Giriş Tarihi: 28.08.2019

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. () tarafından yapılan son dakika açıklamasında; 3. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - maçına Fırat Aydınus atandı. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık'ın görev yapacağı duyuruldu.

tarafından 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika geçilen habere göre; 3. haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - maçını Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 3. HAFTA MAÇLARI VE KARŞILAŞMALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER:

ÖNEMLİ NOT:

Konyaspor - Antalyaspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 2019'da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de orta hakem olarak maç aldı.

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