28 Ağustos 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika... Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 Giriş Tarihi: 28.08.2019
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son dakika açıklamasında; 3. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Fırat Aydınus atandı. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık'ın görev yapacağı duyuruldu.
TFF tarafından 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika geçilen habere göre; 3. haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 3. HAFTA MAÇLARI VE KARŞILAŞMALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER:
ÖNEMLİ NOT:
Konyaspor - Antalyaspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 2019'da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de orta hakem olarak maç aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"